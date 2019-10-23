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Тело неизвестного мужчины нашли возле деревни Богородского округа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Октября 2019, 12:16
Как проинформировал представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области, что труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти нашли недалеко от деревни Починки Богородского городского округа, устанавливается личность умершего.
Отмечается, что 22 октября в 12:43 в Богородском городском округе, в 1 километре от деревни Починки без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 30-35 лет. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.
Полиция принимает меры к установлению личности неизвестного. По данному факту следственный отдел по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области начал проверку.
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