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Пять человек пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Можайском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Октября 2019, 12:18
Как проинформировала пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области, что в Можайском городском округе на автодороге Тетерино – Поречье перевернулся микроавтобус с пассажирами, в результате происшествия пострадали пять человек.
Отмечается, что 9-й километр автодороги Тетерино – Поречье Можайского городского округа, там микроавтобус Ford Transit съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В машине находилось пять человек. Четыре пассажира и водитель. По предварительной информации все получили ушибы и ссадины.
Он добавил, что сейчас устанавливаются причины произошедшего.
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