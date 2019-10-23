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Неадекватный мужчина бросился на машину в Серпухове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Октября 2019, 12:20
Как рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в подмосковном Серпухове мужчина прыгнул на легковой автомобиль, перед этим он странно себя вел, а также у него было разбито лицо.
Уточняется, что 22 октября в 08:30 в дежурную часть МВД по Серпухову поступило сообщение о том, что мужчина ведет себя неадекватно на проезжей части дороги на улице Ворошилова. По приезду полиции и медиков он был госпитализирован в лечебное учреждение.
В настоящий момент по данному факту в полиции проводится проверка.
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