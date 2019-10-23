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В Подольске разыскивают пропавшую 47‑летнюю женщину
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Происшествия — 23 Октября 2019, 12:22
Как информируется в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте», что начался розыск 47-летней Надежды Карповой (Петуховой), которая 8 октября вышла с коллегами с работы в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, отстала и пропала.
Уточняется, что Надежде Карповой (Петуховой) 47 лет. В Климовск она приехала на вахту из Владимирской области. 8 октября вышла с коллегами после работы, отстала и пропала. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Рост женщины примерно 170 сантиметров, среднее телосложение, рыжие волосы, зеленые глаза. На ней была черная куртка и серые брюки, с собой сумка.
Всех, кому что-либо известно о Карповой, просят звонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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