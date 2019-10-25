25октября 2019
пятница
|
Тела братьев‑близнецов нашли в подмосковном лесу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 25 Октября 2019, 12:00
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что в городском округе Чехов следователи выясняют обстоятельства смерти двух братьев-близнецов, тела которых нашли в лесном массиве.
Отмечается, что в поселке Ровки в лесном массиве обнаружены тела двух братьев-близнецов 1982 года рождения, давность наступления смерти которых около суток. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
Следователи не выявили на телах мужчин видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +6 +8 ночью +6 +8
Котировки
Партнеры