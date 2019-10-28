28октября 2019
понедельник
|
80 человек эвакуировали из торгового центра в Балашихе из‑за угрозы взрыва
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 28 Октября 2019, 12:29
Как информируется на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области, что в городском округе Балашиха из торгового центра «Контур» эвакуировали 80 человек из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, угроза взрыва оказалась ложной.
Отмечается, что 27 октября в 12:45 от заявителя в дежурную службу «112» городского округа Балашиха поступил сигнал об анонимном звонке с угрозой взрыва в 15:00 в ТЦ «Контур» по адресу: городской округ Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 32.
Было эвакуировано 80 человек, из них 20 сотрудников ТЦ. 15:20 – здание ТЦ обследовано. Вызов ложный.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
вечером +1 +3 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры