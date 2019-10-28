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Остановочный павильон упал на припаркованный автомобиль в Королеве
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Происшествия — 28 Октября 2019, 12:33
Как рассказал очевидец происшествия в Королеве, что в подмосковном Королеве остановочный павильон упал на припаркованный рядом автомобиль.
Отмечается, что инцидент случился на улице Пионерская, дом №30.
Утром очевидец обнаружил, что остановка лежит рядом с автомобилем, разбив ему заднее стекло. В самой машине никого не было.
По данным ГИБДД, о происшествии в дежурную часть хозяин автомобиля не сообщал. Причины произошедшего устанавливаются.
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