29октября 2019
вторник
|
Житель Перми попался в Подмосковье с 10 кг наркотиков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 29 Октября 2019, 12:18
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что жителю Перми грозит до 20 лет тюрьмы за попытку сбыть более 10 килограммов метилэфедрона в Подмосковье.
Отмечается, что подмосковные полицейские задержали в Клину 36-летнего жителя города Перми, которого подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Злоумышленника застали в автомобиле, припаркованном на автозаправке в деревне Лаврово.
В ходе досмотра транспортного средства полицейскими обнаружено и изъято 12 пакетов с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном общей массой более 10 килограммов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +5 +7
вечером +2 +4 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры