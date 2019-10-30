30октября 2019
среда
|
Похитителей квадроцикла и электроинструментов задержали в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 30 Октября 2019, 12:10
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что в городском округе Чехов задержали двух мужчин, которых подозревают в угоне квадроцикла и краже электроинструментов, ущерб составил более 600 тысяч рублей.
Отмечается, что задержанным 42 и 44 года, один из них был ранее судим.
Установлено, что злоумышленники незаконно проникли в гараж, расположенный на территории дачного участка в деревне Лисенки городского округа Серпухов, откуда похитили квадроцикл и электроинструменты. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.
При обыске гаражей задержанных мужчин обнаружены три квадроцикла, электроинструменты, навигаторы, наборы ключей и замков, а также около 700 боеприпасов различного калибра. 42 патрона относятся к категориям боеприпасов для боевого и нарезного огнестрельного оружия.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 -2
вечером -2 -4 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры