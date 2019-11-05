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Пропавшего в лесу Богородского округа пожилого мужчину нашли живым
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Происшествия — 5 Ноября 2019, 12:11
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что пожилой мужчина, который пропал 1 ноября в лесу в Богородском городском округе, найден живым, его состояние оценивается как тяжелое.
Отмечается, что 4 ноября в 14:15 от дежурного ЕДДС городского округа Богородский поступила информация о потерявшемся мужчине 1938 года рождения, который 1 ноября в 10:00 ушел в лес за лапником из деревни Жилино Богородского городского округа и до настоящего времени не вернулся, на телефон не отвечает. В 16:35 – мужчина найден живым, в сознании, доставлен в реанимацию Ногинской ЦГБ в тяжелом состоянии.
Всего для организации поиска мужчины привлекалось 14 единиц техники и более 80 человек.
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