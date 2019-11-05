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Два человека погибли в ДТП на трассе Москва‑Дубна в Подмосковье

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Ноября 2019, 12:13

Как рассказал дежурный офицер регионального главка МВД России, что на трассе Москва-Дубна в Подмосковье в аварии погибли два человека, еще двое пострадали.

Отмечается, что 4 ноября около 17:00 на 84 километре трассы Москва - Дубна в Подмосковье столкнулись два автомобиля, BMW и Chevrolet. По предварительным данным, погибли двое, еще двое пострадали.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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