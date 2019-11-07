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Несчастный случай произошел на воде в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Ноября 2019, 12:07
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью, что в акватории Москвы-реки в Одинцовском округе произошел несчастный случай, подробности устанавливаются.
Отмечается, что инцидент случился на воде вблизи села Знаменское на акватории Москвы-реки в Одинцовском городском округе.
6 ноября в 13:10 поступил сигнал о том, что в Москве-реке по вышеуказанному адресу, в месте, не оборудованном для купания, произошло происшествие на воде.
Причины инцидента устанавливаются.
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