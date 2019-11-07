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Жительница Одинцовского округа попалась с 400 граммами героина
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Происшествия — 7 Ноября 2019, 12:11
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Одинцовском городском округе полицейские задержали подозреваемую в незаконном сбыте около 400 граммов героина.
Отмечается, что подозреваемой в сбыте наркотических средств оказалась 32-летняя местная жительница. Ее задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов в поселке ВНИИССОК.
В ходе личного досмотра у злоумышленницы обнаружено и изъято 23 свертка и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином общей массой около 400 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
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