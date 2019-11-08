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Женщину ранили ножом в ходе ссоры в Ступине
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Ноября 2019, 12:15
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в поселке Ситне-Щелканово городского округа Ступино женщина получила ножевое ранение в ходе ссоры с приятельницей.
Отмечается, что в Ступинскую центральную районную больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости обратилась и госпитализирована женщина 1982 года рождения.
По его словам, в ходе разбирательств была задержана подозреваемая, которая в ссоре ранила ножом собеседницу.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.
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