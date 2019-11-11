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Мужчина пострадал в результате пожара в гараже в Подольске
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Происшествия — 11 Ноября 2019, 12:05
Как рассказал сотрудник пожарной охраны, что в результате пожара в одном из гаражей Выползова в подмосковном Подольске пострадал мужчина, он отравился продуктами горения.
Отмечается, что пожар произошел 10 ноября.
Сотрудники пожарной охраны ликвидировали открытое горение в 22:20, в 23:20 произвели ликвидацию последствий пожара. На месте происшествия пострадал мужчина. Он отравился продуктами горения.
Пожар тушили четыре автоцистерны и 20 человек.
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