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Женщина порезала своего сожителя во время пьяной ссоры в Реутове
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Происшествия — 18 Ноября 2019, 11:21
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Реутове мужчина получил проникающее ножевое ранение в ходе совместного распития алкоголя со своей сожительницей.
Отмечается, что накануне в 13:00 на улице Гагарина в Реутове из квартиры бригада скорой помощи доставила в центральную городскую больницу Реутова мужчину 1995 года рождения с проникающим колото-резаным ранением. Его госпитализровали.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий ОУР совместно с УУП МУ МВД России «Балашихинское» за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции сожительница пострадавшего 1971 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело, женщину задержали.
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