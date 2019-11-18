18ноября 2019
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ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Ноября 2019, 11:25
Как информируется на сайте ведомства, что федеральная служба безопасности РФ обнаружила и прекратила деятельность нарколаборатории в Подмосковье, которую создали граждане России и Украины.
Отмечается, что наркотики сбывали через нелегальные интернет-магазины.
После формирования необходимой доказательной базы три наркоторговца задержаны с поличным. В частном домовладении на территории Московской области у них обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон общей массой более 41 килограмма, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ - производство наркотических средств в особо крупном размере. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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