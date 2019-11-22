22ноября 2019
пятница
|
Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Внуково
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 22 Ноября 2019, 11:41
Как проинформировал канал РЕН ТВ, что во время посадки в столичном аэропорту Внуково лайнер Boeing-737 компании Utair повредил шасси.
Отмечается, что как стало известно, по прилету произошло разрушение левой стойки шасси..
На данный момент самолет стоит на рулежке. Обстоятельства происшествия выясняются.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -3 -5
вечером -7 -9 ночью -8 -10
Котировки
Партнеры