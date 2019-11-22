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Подозреваемых в сбыте 2 кг наркотиков задержали в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Ноября 2019, 11:45
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции из Орехово-Зуевского округа задержали на 88-м километре трассы Москва – Нижний Новгород автомобиль, в котором ехали 30-летний мужчина и 29-летняя девушка, обоих подозревают в сбыте крупной партии наркотиков.
Отмечается, что оба подозреваемых — жители Тульской области, их задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
В ходе личного досмотра у злоумышленников оперативниками были обнаружены и изъяты: бумажный сверток, а также три емкости и два полимерных пакета с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что содержимое является психотропным веществом – метилэфедроном, общей массой около двух килограммов.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств). Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент подозреваемые находятся под стражей.
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