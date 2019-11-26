НовостиОбществоМатери найденного на морозе в Раменском младенца предъявили обвинение Матери найденного на морозе в Раменском младенца предъявили обвинение

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Происшествия — 26 Ноября 2019, 11:28
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что в Раменском городском округе 33-летней женщине предъявили обвинение после того, как она бросила свою новорожденную дочь на улице.
Отмечается, что малышку, которую завернули в плед, обнаружили на улице в поселке Дружба 24 ноября. О брошенном в кустах ребенке сообщила в полицию местная жительница. Младенца оперативно доставили в городскую больницу. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, девочка не успела обморозиться и переохладиться. Позже мать сама пришла в правоохранительные органы.
В настоящее время возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетнего и об оставлении новорожденного ребенка в опасности. На допросе женщина дала признательные показания и заявила, что, не желая заниматься уходом и воспитанием новорожденной, оставила дочь на улице.
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