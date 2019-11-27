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Подозреваемых в сбыте фальшивых купюр задержали в Ступине
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 27 Ноября 2019, 11:29
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московском области, что ступинские полицейские задержали двоих жителей Видного 19 и 20 лет, которых подозревают в сбыте фальшивых денежных купюр номиналом 5000 рублей.
Начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова проинформировала, что злоумышленники в течение недели выбирали небольшое количество товара в одном из продуктовых магазинов, расположенных в селе Нефедьево, после чего на кассе расплачивались за него поддельными пятитысячными купюрами. Общая сумма сбытых фальшивых денежных средств составила 15 тысяч рублей.
Полицейские вышли на подозреваемых после изучения записей с камер видеонаблюдения, их задержали в автомобиле в поселке Малино. При личном досмотре и в машине было обнаружено пять купюр по 5000 рублей, вызывающих сомнение в подлинности.
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