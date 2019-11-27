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Пожар в общежитии авиационного колледжа удалось потушить в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 27 Ноября 2019, 11:31
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в общежитии Егорьевского авиационного колледжа имени В.П. Чкалова произошел пожар, возгорание удалось ликвидировать, погибших и пострадавших нет.
Отмечается, что 26 ноября в 19:40 на ЦППС Егорьевского ПСГ поступил сигнал о возгорании в здании общежития. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окон третьего этажа.
96 человек покинули здание еще до прибытия первых пожарных расчетов.
В 19:55 – пожар локализован на площади восемь квадратных метров (мебель). В 20:03 – ликвидация открытого горения. В 20:15 – ликвидация последствий пожара.
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