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Ссора двух влюбленных закончилась убийством в Химках
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Происшествия — 28 Ноября 2019, 11:29
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, что мужчину подозревают в убийстве своей сожительницы в подмосковных Химках, преступление было совершенно в ходе ссоры.
Отмечается, что накануне ночью на улице Марии Рубцовой в Химках в одной из квартир обнаружен труп женщины 1965 года рождения.
Следователи установили и задержали за данное преступление сожителя погибшей 1961 года рождения. Как выяснили правоохранители, мужчина убил свою подругу на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан.
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