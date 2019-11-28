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32 человека эвакуировали из горящего здания ночью в Подмосковье
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Происшествия — 28 Ноября 2019, 11:32
Как информируется на сайте регионального главка МЧС России, что ночью в строении в деревне Назарьево Одинцовского городского округа произошел пожар, площадь которого составила более 400 квадратных метров, эвакуировали 32 человек.
Отмечается, что в 02:42 28 ноября от очевидца поступил сигнал на ЦППС Одинцовского МПСГ о задымлении в строении в деревне Назарьево. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПЧ-246 Красногорского ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в 02:55 наблюдалось горение кровли строения по всей площади 418 квадратных метров.
Пострадавших нет. В 02:55 ранг пожара повышен до 1-БИС.
В 03:32 – локализация пожара на площади 418 квадратных метров. В 04:00 – ликвидация открытого горения.
До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировано 32 человека (детей нет).
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