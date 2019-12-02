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Поезд насмерть сбил пожилую женщину в Лобне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Декабря 2019, 14:33
Как информирует пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО, что электропоезд Кубинка - Москва насмерть сбил пожилую женщину на станции Лобня Савеловского направления Московской железной дороги, проводится проверка.
Отмечается, что на железнодорожной станции Лобня Савеловского направления электропоездом сообщением Кубинка - Москва смертельно травмирована женщина 1941 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.
На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии.
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