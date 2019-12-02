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В Подмосковье женщина заказала убийство сестры экс‑возлюбленного
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Декабря 2019, 14:35
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Сергиево-Посадском округе правоохранители задержали женщину, которая заказала убийство сестры своего бывшего возлюбленного.
Отмечается, что следствие установило, что между женщинами ранее сложились личные неприязненные отношения из-за того, что предполагаемая жертва была против сожительства и отношений девушки со своим братом.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что задержана 31-летняя местная жительница, подозреваемая в организации покушения на убийство сестры своего бывшего возлюбленного.
Она добавила, что подозреваемую задержали при передаче денег за якобы совершенное преступление и доставили в следственные органы. В отношении подозреваемой принято процессуальное решение.
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