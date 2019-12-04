04декабря 2019
среда
|
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Одинцовском округе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 4 Декабря 2019, 12:11
Как рассказал представитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения, что в аварии с автобусом на Минском шоссе в Одинцовском округе Подмосковья пострадали восемь человек, двое из них были доставлены в больницу.
Уточняется, что на Минском шоссе столкнулись грузовик с полуприцепом и автобус.
В результате ДТП на Минском шоссе пострадали восемь человек, двое были доставлены в Одинцовскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Шесть человек отказались от госпитализации.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером 0 -2 ночью 0 +2
Партнеры