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Два человека погибли в ДТП на Дмитровском шоссе в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Декабря 2019, 12:09
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, что на Дмитровском шоссе в Подмосковье легковой автомобиль врезался в отбойник, в результате чего погибли два человека, еще двое пострадали.
Отмечается, что около 6:00 утра на Дмитровском шоссе легковой автомобиль LADA Granta врезался в отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще двое пострадали.
На данный момент устанавливаются все причины произошедшего.
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