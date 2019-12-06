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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Серпухове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Декабря 2019, 12:15
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что четыре человека пострадали в результате съезда автобуса в кювет на территории подмосковного Серпухова.
Отмечается, что 6 декабря около 11:00 на 92-м километре автодороги М-2 «Крым» в городском округе Серпухов при движении в сторону города Тулы междугородний автобус совершил съезд в кювет по ходу движения.
По предварительной информации, в ДТП пострадали четыре человека. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД.
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