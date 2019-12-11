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Одного человека спасли из горящей квартиры на западе Москвы
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Декабря 2019, 12:18
Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по столице, что пожар произошел на западе Москвы по адресу: улица Кубинка, дом 3, корпус 2, спасатели вывели из горящей квартиры одного человека.
Отмечается, что пожарные оперативно ликвидировали загорание в квартире на третьем этаже на площади около 5 квадратных метров.
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры одного человека. Еще один человек до прибытия пожарных спрыгнул с балкона третьего этажа. Пострадавших на месте осматривали медики скорой помощи.
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