17декабря 2019
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В аэропорту Внуково задержали партию метадона на сумму почти 6 млрд руб
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 17 Декабря 2019, 12:16
Как информируется на сайте ФТС, что сотрудники Внуковской таможни задержали в начале декабря крупную партию метадона, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан.
Отмечается, что стоимость 1 грамма данного вещества на «черном рынке» составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Так, получается, что найденный товар оценивается более чем в 5,8 миллиарда рублей.
Палеты с 2,4 тысячи литровых полимерных бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены из самолета, прибывшего из Кельна, на склад временного хранения, где их и обнаружили таможенники. Партия метадона не была предварительно задекларирована перевозчиком.
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