23декабря 2019
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Мужчина в ссоре ранил своего оппонента в Орехово‑Зуевском округе
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Происшествия — 23 Декабря 2019, 12:11
Как рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что ссора между двумя мужчинами в Орехово-Зуевском округе Подмосковья закончилась поножовщиной, по данному факту возбудили уголовное дело.
Отмечается, что ночью 22 декабря с улицы Почтовая в Куровском госпитализировали мужчину 1994 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Пострадавший зарегистрирован в Иркутской области, а проживает в Куровском на улице Кирова.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1994 года рождения, проживающий по адресу: Орехово-Зуевский округ, Куровское, улица Совхозная, дом 17. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
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