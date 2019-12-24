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Замначальника ГИБДД Балашихи арестовали по обвинению в получении взятки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Декабря 2019, 12:08
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что заместителю начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» предъявили обвинение в получении взятки и поместили под стражу.
Отмечается, что с апреля 2015 по февраль 2018 года полицейский получил от генерального директора местной фирмы деньги в общей сумме не менее 250 тысяч рублей за покровительство предпринимательской деятельности, связанной с содержанием дорожной и уличной сети в Балашихе.
В отношении генерального директора фирмы возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Он допрошен в качестве подозреваемого.
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