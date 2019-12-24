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Крупный пожар произошел в складском помещении в Раменском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Декабря 2019, 12:16
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении на площади 2500 квадратных метров в Раменском городском округе, при пожаре погибших и пострадавших нет.
Отмечается, что в 02:50 24 декабря от очевидца поступил сигнал о пожаре в строении по адресу: городской округ Раменский, деревня Чулково, промзона.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-127 ФГКУ «26 ОФПС по Московской области» в 03:10 наблюдалось сильное задымление и горение в складском помещении на площади 2,5 тысяч квадратных метров. На пожаре работали 6 АЦ. Подавалось 3 ствола РСК-50. В 03:10 – пожар локализован на площади 2,5 тысяч квадратных метров; в 03:30 – для замеров ПДК вредных веществ в воздухе направлена дежурная смена ПСО-26 ГКУ МО «Мособлпожспас». В 04:12 – ликвидация открытого горения.
Погибших и пострадавших нет.
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