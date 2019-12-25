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Почти 2 кг героина изъяли у женщины в Одинцовском округе
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Происшествия — 25 Декабря 2019, 12:10
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что в поселке Барвиха Одинцовского городского округа сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в сбыте около 2 килограммов героина.
Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий задержана 39-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья, которая сбывала наркотик с помощью тайников-закладок. При досмотре в сумке женщины нашли 13 свертков с героином общим весом около 1,6 килограмма.
В телефоне злоумышленницы обнаружили адреса мест закладок наркотиков, расположенных в поселке Шульгино и поселке Барвиха. В них нашли еще два пакета с наркотиками. Всего изъято около 1,8 килограмма героина.
Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
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