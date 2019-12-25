25декабря 2019
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Три ж/д станции, аэропорт и вуз «заминировали» в Подмосковье за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 25 Декабря 2019, 12:12
Как информируется на сайте областного ГУ МЧС РФ, что за прошедшие сутки в Московской области сообщения о «минировании» получили три железнодорожные станции, филиал МГОУ в Мытищах и аэропорт Шереметьево.
Уточняется, что поступил анонимный звонок с угрозой минирования станций «Подольск», «Долгопрудная» и «Водники». Эвакуация не проводилась, усилены меры безопасности.
Объекты обследовали кинологи, вызов оказался ложным.
Также сообщения об угрозе взрыва поступили в Измайловский суд и филиал МГОУ в Мытищах. Там прошла эвакуация около 2 тысяч человек. После проверки оказалось, что вызов был ложный.
Анонимные сообщения с угрозами поступали также в аэропорт Шереметьево, на графике вылетов и прилетов это не отразилось.
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