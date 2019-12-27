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Свыше 300 пожаров произошло в лесах Подмосковья за год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 27 Декабря 2019, 12:43
Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, что спасатели высоко оценили работу по тушению и предотвращению лесных пожаров в Подмосковье, всего в регионе за этот год произошло более 300 лесных пожаров.
Полетыкин уточнил, что этот пожарный сезон был наиболее сложным за последние семь лет.
Он отметил, что было зарегистрировано 314 лесных пожаров на общей площади более тысячи гектар. Это был вызов, с которым достойно справились. Оперативные действия позволили не допустить крупных пожаров на больших площадях.
Кроме того в регионе удавалось оперативно тушить возникающие пожары.
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