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Легковушка сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Истре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Января 2020, 12:12
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в деревне Бабкино городского округа Истра легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе, все трое доставлены в больницу.
Отмечается, что водитель, управляя Volkswagen, совершил наезд на трех пешеходов на пешеходном переходе. Все трое, женщина и двое детей 7 и 11 лет, госпитализированы.
На данный момент на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
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