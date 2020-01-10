10января 2020
пятница
|
В Солнечногорске задержали мужчин, похитивших пуховики из магазина
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 10 Января 2020, 12:25
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что в подмосковном Солнечногорске полицейские задержали двоих ранее судимых местных жителей 37 и 39 лет, подозреваемых в совершении кражи пуховиков из местного спортивного магазина.
Отмечается, что в примерочной злоумышленники кусачками сняли защитные магнитные датчики с двух понравившихся пуховиков, после чего надели их на себя, а сверху – свои куртки. Таким образом мужчины покинули магазин без оплаты товара и скрылись.
Изучив записи камер видеонаблюдения, в этот же день полицейские установили и задержали двоих подозреваемых. В ходе обыска квартиры одного из задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли ранее похищенные вещи.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчин отпустили под подписку о невыезде.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры