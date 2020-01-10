10января 2020
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Два боеприпаса времен ВОВ нашли в Рузском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Января 2020, 12:30
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что на территории Рузского округа Подмосковья обнаружили артиллерийский снаряд и боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Отмечается, что 9 января в 12:50 поступил сигнал об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Рузский округ, в карьере между деревнями Михайловское и Федчино.
Также 9 января в Рузском округе в лесном массиве в 3 километрах от деревни Макеиха был найден боеприпас времен ВОВ.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД Рузского округа.
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