20января 2020
понедельник
|
Мужчина ударил ножом знакомого в Бронницах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 20 Января 2020, 12:37
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью, что в подмосковных Бронницах мужчина ударил ножом своего знакомого, в результате пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной полости.
Отмечается, что преступление было совершено в ночь на 19 января в квартире по улице Полевая. Пострадавший 1984 года рождения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего 1986 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
ночью -1 +1 утром 0 +2
Котировки
Партнеры