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Рабочий скончался после обрушения строительных лесов в Одинцове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Января 2020, 12:10
Как проинформировала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, что следователи Одинцова проведут проверку по факту смерти одного разнорабочего и серьезного травмирования второго из-за падения строительных лесов.
Отмечается, что по предварительным данным следствия, 20 января в Одинцовском городском округе обрушились строительные леса, примыкающие к возводимому зданию.
Один рабочий скончался от полученных смертельных травм после падения, второй - госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.
Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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