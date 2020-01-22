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Более 1,6 тыс автомобилей угнали в 2019 году в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Января 2020, 12:13
Как проинформировал начальник главного управления МВД по Подмосковью Виктор Пауков в ходе заседания коллегии ведомства, что в течение 2019 года в Московской области было угнано более 1600 машин, найти удалось меньше трети.
Отмечается, что в заседании принимают участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители правоохранительных органов, региональной и муниципальной власти.
Пауков добавил, что раскрываемость составила 26%. Более 1,6 тысячи владельцев разыскивают свои автомобили.
Он отметил, что удалось найти только около 500 транспортных средств. Наиболее часто машины угоняют в близких к Москве городах.
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