22января 2020
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Тело погибшей женщины нашли в озере в Балашихе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Января 2020, 12:19
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в подмосковной Балашихе в озере обнаружили труп женщины, тело подняли со дна и передали сотрудникам полиции.
Отмечается, что из озера Заячье силами спасателей «Мособлпожспас» извлечено тело женщины. Тело погибшей подняли с грунта в одежде, передали сотрудникам полиции и направили в морг города Балашиха.
По данному факту в настоящий момент проводится доследственная проверка. Личность погибшей устанавливается.
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