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В Балашихе около трех суток разыскивают пропавшего 48‑летнего мужчину
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Происшествия — 23 Января 2020, 12:15
Как информируется в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», что в подмосковной Балашихе разыскивают 48-летнего Алексея Дьякова, который 21 января ушел в неизвестном направлении и пропал.
Уточняется, что пропал 48-летний Алексей Викторович Дьяков, городской округ Балашиха, Московская область. С 21 января нет данных о его местонахождении.
Рост Дьякова 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черную трикотажную шапку, черные ботинки. С собой была черная сумка для бумаг. Очки сейчас не носит.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.
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