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Полицейские спасли из пожара в Чехове двух пенсионерок
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Происшествия — 27 Января 2020, 12:14
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что во время патрулирования сотрудники ДПС спасли из загоревшегося жилого дома в деревне Чепелево городского округа Чехов двух пенсионерок.
Отмечается, что заметив дым, инспекторы дорожно-патрульной службы капитан Виктор Виноградов и лейтенант Дмитрий Петрухин направились к месту происшествия и сообщили о произошедшем в экстренные службы.
Сотрудники полиции увидели в окне первого этажа пожилых женщин, которые просили о помощи. Оперативно оценив обстановку, Виктор Виноградов вошел в задымленное помещение и вывел на улицу двух пенсионерок 88 и 66 лет. После чего Дмитрий Петрухин помог им дойти до патрульного автомобиля, в котором они находились до приезда родственников.
Жильцы загоревшегося дома не пострадали. Полицейские обеспечили беспрепятственный проезд к очагу возгорания пожарному транспорту.
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