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Автобус загорелся рядом с аэропортом Внуково
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 28 Января 2020, 11:09
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве, что утром 28 января рядом с аэропортом Внуково произошло возгорание в автобусе, машина была без пассажиров.
Представитель подчеркнул, что это было рано утром рядом с аэропортом Внуково. Автобус был пустой, никто не пострадал.
Отмечается, что общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра.
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