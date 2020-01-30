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Полицейского задержали в Одинцове по подозрению в сбыте наркотиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Января 2020, 12:05
Как проинформировала пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, что в подмосковном Одинцове задержали оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения уголовного розыска линейного отдела МВД на станции Москва-Белорусская по подозрению в сбыте наркотиков средств в крупном размере.
Отмечается, что в ходе проведения личного досмотра в нагрудном кармане куртки обнаружены и изъяты девять свертков с веществом общей массой 8,69 грамма. Вещество содержит в своем составе наркотическое средство.
В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы.
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