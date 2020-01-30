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Около 200 г героина изъяли у мигранта в Егорьевске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Января 2020, 12:09
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что сотрудники полиции в подмосковном Егорьевске задержали 27-летнего уроженца Средней Азии, которого подозревают в сбыте 100 свертков с героином.
Отмечается, что молодого человека задержали в автомобиле на улице Радио.
В ходе досмотра транспортного средства злоумышленника под обшивкой полицейские обнаружили и изъяли 100 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое является наркотическим средством героином общей массой около 200 граммов.
Задержанный планировал распространять наркотик на территории Егорьевска через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело.
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