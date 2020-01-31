31января 2020
пятница
|
Подпольное казино обнаружили в многоэтажке в Химках
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 31 Января 2020, 12:13
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что оперативники накрыли подпольный игорный клуб, который располагался в квартире многоэтажного дома в подмосковных Химках.
Отмечается, что законспирированный игорный клуб в квартире на Молодежной улице успел проработать месяц.
В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили и изъяли компьютеры, денежные средства и другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела. Проведением азартных игр занимался 42-летний москвич, которого доставили в отдел полиции.
По результатам исследования изъятые компьютеры относятся к игровому оборудованию.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
вечером -3 -5 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры